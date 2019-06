Fins a 32 províncies estan avui en alerta

Fins a 32 províncies estaran aquest dijous a avís de nivell groc (risc), taronja (risc important) i vermell (risc extrem) per temperatures màximes per l'arribada de la primera onada de calor de l'estiu, que deixarà temperatures de 42ºC en alguns punts del país i mínimes que no baixaran dels 20ºC, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que destaca les "temperatures significativament altes a l'est i centre de la Península, principalment a l'entorn de la vall de l'Ebre".

En concret, s'han decretat avisos de nivell vermell a les províncies basques de Guipúscoa i Biscaia, on s'arribarà als 40º de màxima, mentre que a nivell taronja estan Jaén, Osca, Saragossa, Terol, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Burgos , Sòria, Girona, Barcelona, ??Lleida, Madrid, Navarra, la Rioja i Àlaba.

D'altra banda, Granada, Cantàbria, Albacete, Conca, Àvila, Palència, Segòvia, Valladolid, Tarragona, Càceres, Badajoz, Eivissa i Formentera, Mallorca, Menorca presenten nivell groc.

Durant aquest dijous, les temperatures diürnes experimentaran un ascens gairebé generalitzat, que serà localment notable a la vall de l'Ebre. D'aquesta pujada se salvaran el litoral Cantàbric i Canàries, on hi haurà pocs canvis o un descens.

Els valors seran superiors a les normals en aquesta època de l'any, segons avisa l'AEMET, que podran superar entre els 38ºC i 40ºC en àmplies zones de l'est i centre de la Península. Les mínimes no baixaran de 20ºC a l'àrea mediterrània i les valls de l'Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir.

No obstant això, es produiran intervals ennuvolats a l'extrem nord-oest peninsular amb algun xàfec o tempesta a l'entorn de la serralada Cantàbrica occidental. Però hi haurà predomini de poc ennuvolat a la resta de la Península ia les Balears, amb intervals de núvols alts i d'evolució diürna dispersa a l'interior; alguns núvols baixos matinals a l'àrea de l'Estret i Melilla; ia les Canàries, intervals ennuvolats, amb baixa probabilitat de precipitacions febles al nord d'illes de major relleu.

Així mateix, es produiran calitges a la meitat oriental de la Península i a les Balears, sense descartar que es puguin estendre a zones del centre i terç occidental.

Finalment, hi haurà predomini de vents de l'est i sud-est, que seran més intensos en zones de la meitat oriental peninsular. A les Canàries, bufarà vent del nord-est.