La Fiscalia de París descarta l'origen criminal de l'incendi de Notre Dame

La Fiscalia de París va assegurar que els experts que han investigat l'incendi que va provocar greus danys a la catedral parisenca de Notre Dame no han detectat «cap element» que pugui «acreditar la hipòtesi d'un origen criminal del foc», de manera que es prioritza la tesi de l'accident a l'espera de futurs avenços. Més de dos mesos després de l'incendi de Notre Dame la nit del 15 d'abril, la Fiscalia va assegurar que és impossible per ara «determinar-ne les causes». Així, va destacar la necessitat de realitzar investigacions «més profundes» que permetin arribar a una conclusió concreta.

No obstant això, els investigadors ja han posat sobre la taula «diverses hipòtesis», entre elles «un mal funcionament del sistema elèctric» o «una cigarreta mal apagada», de manera que en principi els experts s'inclinen per una negligència que de moment eviten atribuir a algú concret. Notre Dame roman mentrestant tancada al públic i, a l'interior, encara són visibles les greus destrosses provocades pel foc. El 15 de juny es va celebrar una missa reduïda per a un grapat de fidels, encara que per raons de seguretat dels assistents van haver de portar casc.

El president francès, Emmanuel Macron, s'ha marcat un termini de cinc anys per acabar els treballs de rehabilitació, encara que per ara el Govern no ha posat xifres als possibles costos. Les diferents institucions autoritzades per a demanar donacions ja han rebut promeses estimades en centenars de milions d'euros.