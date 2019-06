PP, Cs i Vox carreguen contra una entrevista a Otegi a RTVE

PP, Cs i Vox, al costat d'algunes associacions de víctimes del terrorisme d'ETA, van criticar que RTVE emetès ahir una entrevista al seu Canal 24 hores amb el líder abertzale Arnaldo Otegi. El president del PP, Pablo Casado, va qualificar d'«inacceptable» que TVE entrevisti «un terrorista confés» i va acusar el PSOE d'«intentar blanquejar el braç polític de Batasuna», EH Bildu. El líder dels populars va denunciar que TVE ha estat «al servei del Govern d'Espanya» en els últims mesos i va lamentar que estigui «instrumentalitzant» un «canal públic» per «donar veu» a Bildu.

Per part seva, Ciutadans va demanar al Congrés la dimissió de l'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, per l'entrevista a Otegi. El diputat taronja Joan Mesquida va criticar aquesta decisió de RTVE que, com va apuntar, es va produir «un dia abans» que el Congrés homenatgi a les víctimes del terrorisme. Segons la seva opinió, és una més de les «línies vermelles» que «traspassa» el Govern de Sánchez per «blanquejar Batasuna».

Durant l'entrevista, l'actual líder d'EH Bildu no va voler respondre de forma clara a la pregunta sobre si condemna el terrorisme d'ETA, i va portar les seves paraules cap a una altra direcció: «Deixi'm expressar-me sense utilitzar simplement un monosíl·lab. Hem fet una cosa més important que condemnar, hem ajudat al final de la violència política en aquest país per part d'ETA».

El periodista va insistir en la recerca d'una resposta més clara: «El que li he preguntat es respon amb un sí o amb un no». De nou, Otegi va evadir la resposta afirmant que «jo vaig escriure un llibre a la presó en el qual vaig expressar que em sabia greu de cor si alguna vegada havíem generat més dolor del necessari a les víctimes». Va afegir que «no m'he alegrat mai pel patiment de cap víctima, si es valoren més els fets que les paraules, hem contribuït a que s'acabi la violència política».