El president del grup parlamentari de Vox, de baixa per l'allau de crítiques

El president del grup parlamentari de Vox, Francisco Serrano, s'ha agafat una baixa mèdica d'almenys 30 dies per motius de salut, que ha comunicat al Parlament, després del «linxament» que està patint pel seu comentari a Facebook contra la sentència del Tribunal Suprem sobre La Manada. Serrano atribueix aquestes polèmiques paraules a un «col·laborador».

Serrano va assenyalar que està «de baixa mèdica» per recuperar-se anímicament amb la seva família, «que ha tornat a patir les conseqüències del linxament a premsa i xarxes socials». Serrano va defensar l'anàlisi «objectiu i jurídicament rigorós» que va publicar al seu compte a Twitter sobre la sentència del Tribunal Suprem, i en el qual es va reafirmar, tot i que va afegir que va sol·licitar a un «nou col·laborador que el publiqués també a Facebook, quelcom que va derivar en una publicació completament aliena a mi i manifestament incorrecta en les formes».

Per part seva, el grup parlamentari de Vox considera que hi ha un «desafiament» de Serrano amb la seva actitud en relació amb la sentència del Tribunal Suprem sobre La Manada i va avisar que fins i tot podrien adoptar «mesures» des del Comitè Executiu Nacional del partit. El portaveu del grup, Alejandro Hernández, va assegurar que a ell i als altres deu diputats de Vox els ha agafat «per sorpresa» l'escrit de Serrano en què explica els motius l'han portat a agafar la baixa mèdica per una mica més de 30 dies.