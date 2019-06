Els socialdemòcrates danesos governaran en minoria

La líder del Partit Socialdemòcrata de Dinamarca, Mette Frederiksen, va anunciar un acord que li permetrà governar en minoria, tot i les diferències expressades per les diferents formacions d'esquerres en matèria de benestar o política migratòria. «Amb gran plaer puc anunciar que, després de tres setmanes de negociacions, comptem amb una majoria per formar un nou govern», va confirmar Frederiksen, que als seus 41 anys es convertirà en la líder més jove de la història de Dinamarca.

Un bloc de cinc partits liderat pels socialdemòcrates va aconseguir fer-se amb la majoria a les eleccions legislatives del 5 de juny, el que va portar el líder del centredreta, Lars Lokke Rasmussen, a dimitir com a primer ministre. El Partit Socialdemòcrata, que es va mantenir com la formació més votada tot i la pèrdua de suport, dependrà del Partit Popular Socialista, l'Aliança Vermella-Verda i el Partit Social Liberal per tirar endavant les lleis al Parlament. Les últimes eleccions a Dinamarca van suposar un cop per als nacionalistes.