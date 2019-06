Trump titlla Alemanya de «delinqüent» per la seva baixa contribució a l'OTAN

El president dels Estats Units, Donald Trump, va carregar contra Alemanya i la Xina abans d'iniciar el seu viatge per assistir a la cimera del G-20 a Osaka. A Alemanya la va acusar de «delinqüent» per les seves baixes contribucions a l'OTAN i per aprofitar-se del seu aliat Estats Units. «Alemanya està pagant milers i milers de milions a Rússia per energia i, no obstant això, se suposa que hem de protegir Alemanya. I Alemanya ens deu diners», va dir Trump en una entrevista amb Fox Business.

Paral·lelament, també va criticar la Xina, de qui va dir ara vol un acord perquè la seva economia s'enfonsa. Trump va afegir que Pequín vol un acord comercial amb Washington perquè la seva economia s'està debilitant.

Per altra banda, els presidents de Rússia, Vladímir Putin, i dels Estats Units mantindran demà una reunió durant la cimera del G-20, segons va anunciar el Kremlin. «Després de l'esmorzar de treball, tenim planejada una conversa amb Donald Trump», va confirmar un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov. L'última vegada que els dos líders es van veure va ser al desembre de 2018.

En un altre ordre de coses, el president dels Estats Units va assegurar que una hipotètica guerra contra l'Iran «no duraria gaire», encara que va insistir que aspira a no haver d'arribar a l'extrem de la confrontació militar contra la República Islàmica en l'actual escalada de tensions.

«Espero que no, però estem en una posició molt forta si alguna cosa passés», va assenyalar Trump, tot suggerint que, en qualsevol cas, no seria un desplegament militar terrestre sinó atacs selectius. «Només dic que, si alguna cosa passés, no duraria gaire», va afegir.

En tot cas, l'ambaixador dels Estats Units per a la UE, Gordon Sondland, va advocar per obviar les diferències entre Washington i Brussel·les sobre l'Iran i unir forces per «tornar» la República Islàmica a la comunitat internacional. Preguntat sobre l'actual inestabilitat al golf d'Oman a causa dels atacs a vaixells petroliers, va admetre que «la tensió està alta» , però que «ningú vol una guerra».