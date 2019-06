Angela Merkel torna a patir uns forts tremolors durant un acte públic

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va patir altra vegada tremolors durant un acte públic amb el president, Frank-Walter Steinmeier, i la nova ministra de Justícia, nou dies després de presentar un quadre similar durant una recepció pública al mandatari d'Ucraïna. Llavors, Merkel va afirmar que s'havia recuperat dels espasmes després de beure tres gots d'aigua, i va apuntar a un possible quadre de deshidratació. El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, fins i tot va fer broma en la roda de premsa posterior: «Era al meu costat i completament fora de perill».

A les imatges difoses per les cadenes alemanyes, es pot veure com la cancellera, que el proper 17 de juliol farà 65 anys, intenta contenir sense sort els seus tremolors. L'atac li va durar gairebé dos minuts. En aquest temps, que semblava interminable, se li va oferir un got d'aigua, que ella va rebutjar.

En tot cas, una vegada conclòs l'acte de nomenament de la titular de Justícia i ja en moviment, les condicions físiques de Merkel van millorar visiblement. Poc després, va ocupar el seu escó al Parlament per assistir a l'última sessió prèvia a les vacances estivals.

Un portaveu del Govern va aclarir que la cancellera «està bé» i que mantenia la seva agenda, de manera que «tot segueix com estava previst». De fet, la dirigent va iniciar ahir el seu viatge -tot i que amb unes hores de retard- a la cimera del G-20 que tindrà lloc avui i demà a Osaka (Japó).

Merkel encara ja la part final de la seva carrera com a cancellera d'Alemanya, càrrec en el qual romandrà fins a la celebració de les eleccions, previstes en principi per al 2021. La dirigent ja ha renunciat al lideratge de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), en què ha estat substituïda per Annegret Kramp-Karrenbauer.

Els experts opinen que els orígens dels tremolors poden anar des d'una reacció fisiològica davant un estímul a l'exterior -per exemple un canvi de temperatura-, a una conseqüència derivada d'una crisi d'ansietat, passant per infeccions, problemes metabòlics o neurodegeneratius.