Un doble atemptat suïcida causa un mort i vuit ferits a la capital de Tunísia

Almenys un policia va morir i vuit persones van resultar ferides per dos atemptats suïcides registrats al centre de la capital de Tunísia, als voltants d'un comboi policial i al costat d'una comissaria. La primera de les explosions va tenir lloc cap a les 11 del matí al pas d'un vehicle en què viatjaven efectius de seguretat. Segons les autoritats, dos policies i tres civils van resultar ferits, si bé un dels agents va acabar morint.

A continuació, es va produir una segona explosió, també atribuïda a un terrorista suïcida, prop d'una comissaria al barri d'Al Qarjani. Quatre persones, totes elles membres de les forces de seguretat, van resultar ferides per aquest atac, segons el balanç oficial ofert pel Govern. L'Ambaixada espanyola a Tunísia va recomanar «prendre precaucions, evitar desplaçaments al centre de la ciutat i seguir indicacions d'autoritats locals» després dels atemptats.

Per altra banda, el president de Tunísia, Beyi Caid Essebsi, va ser ingressat en estat crític en un hospital militar de la capital, segons va informar la seva oficina, que no va aclarir les circumstàncies exactes del que únicament va descriure com una malaltia «aguda».

Essebsi, de 92 anys, exerceix com a president de Tunísia des de finals de l'any 2014 i va anunciar que no es presentaria a la reelecció al novembre. Encara que va ocupar càrrecs durant el règim de Zine al-Abidine Ben Ali, se li atribueix un paper destacat en la revolució com a dirigent del partit laic Nida Tounes.