L'Iran avisa Trump que «una guerra curta és una il·lusió»

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Mohammad Yavad Zarif, va advertir al president dels Estats Units, Donald Trump, que està equivocat si pensa que una guerra entre tots dos països seria curta, quelcom que va descriure com una «il·lusió». «Les idees equivocades posen en perill la pau. Trump: les sancions no són una alternativa a la guerra, són la guerra. Una guerra curta amb l'Iran és una il·lusió», va dir. Així mateix, va destacar a través del seu compte a la xarxa social Twitter que «aquell que comenci la guerra no serà el que li posi fi» i que «les negociacions i les amenaces són mútuament excloents».

Per part seva, el cap del Pentàgon en funcions, Mark Esper, va traslladar als seus homòlegs de l'OTAN que l'objectiu dels Estats Units és «evitar una guerra amb l'Iran» i que l'Administració de Donald Trump espera resoldre el conflicte amb l'Iran a través de la diplomàcia, alhora que va instar els seus aliats a contribuir a garantir la llibertat de navegació a l'estret d'Ormuz i enviar vaixells al golf Pèrsic.