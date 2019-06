El PSOE avisa Podem que no hi haurà «segona volta» per a la investidura

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va advertir a Unides Podem que no hi haurà una «segona volta» per a la investidura de Pedro Sánchez i va afegir que els partits s'han de «concentrar» a deixar clara la seva posició al mes de juliol, quan es posi data a la investidura. Montero va assegurar que és «indiscutible» que el govern que han preferit els ciutadans és el del PSOE i va insistir que els partits polítics «no es confiïn i no parlin de primera investidura perquè entenguin que n'hi haurà una segona».

La ministra també va afirmar que és «radicalment fals» que Ciutadans sigui el soci prioritari de Pedro Sánchez i que, des del primer moment, el soci prioritari ha estat Unides Podem. Va recordar que el PSOE ha arribat a acords amb Unides Podem, el més emblemàtic dels quals va ser l'aprovació d'uns pressupostos que, finalment, no van poder veure la llum, per això va desmentir «rotundament» que hi hagi cap dubte respecte «qui i quines són les polítiques prioritàries per al Govern».

En aquest sentit, la portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero, va respondre a la número dos del PSOE, Adriana Lastra, que «els intercanvis d'acusacions sobren» i va convidar a qui vulgui a utilitzar l'hemeroteca per constatar que Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo o el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, han transmès no només a la formació morada sinó a la ciutadania que «volen el suport de la dreta» per a la investidura.

Per part seva, el president del Partit Popular, Pablo Casado, va criticar que el president del Govern demani als partits constitucionalistes que afavoreixin la seva investidura sense haver aclarit prèviament si indultarà els presos independentistes un cop hi hagi sentència al Tribunal Suprem. Considera, a més, que el cap de l'Executiu en funcions tampoc pot demanar responsabilitat a PP i Cs mentre pacta amb Bildu a Navarra.

«No pot estar demanant responsabilitat als partits constitucionalistes mentre pacta amb Bildu a Navarra i no pot estar demanant als partits constitucionalistes que afavoreixin la seva investidura quan al mateix temps no aclareix si indultarà aquells que han volgut trencar la democràcia espanyola», va assenyalar.



Explicar el projecte

El dirigent del Partit Popular va lamentar que Pedro Sánchez intenti «projectar» la responsabilitat en la formació de govern a les forces constitucionalistes, però sense explicar quin projecte té per als propers anys «ni en economia, ni en política social, ni en política territorial».

Paral·lelament, la portaveu de l'Executiva de Cs i portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, va demanar al president del Govern en funcions que «no maregi més» i negociï d'una vegada la investidura amb Unides Podem i els partits nacionalistes. «Que no maregi més, que ja sabem tots amb qui pacta, amb els populistes de Podem i els nacionalistes. Ho ha fet a Navarra, a les Balears, a València i a molts ajuntaments de Catalunya», va afirmar.