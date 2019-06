Sis anys i mig de presó per a un tinent per masturbar-se davant d'una soldat

Un tribunal militar ha condemnat a 6 anys i mig de presó un tinent de l'Exèrcit de l'Aire per diversos delictes d'abús sexual i tracte degradant amb lesions psíquiques provocades a una subordinada. El tribunal considera provat que el militar, en aquells dies sotstinent, es va masturbar tant al seu despatx de l'Escola Militar de Paracaigudisme Méndez Parada, a Alcantarilla (Múrcia), com en un viatge de treball davant de la dona. A més, la soldat, que rebrà una indemnització de més de 100.000 euros, no va trigar a ser expulsada del cos a causa d'una baixa que va haver de demanar.