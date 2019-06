ERC i Bildu, a prop d'acordar una postura conjunta a la investidura de Sánchez

ERC i EH Bildu van assegurar que estan «més a prop» d'acordar una postura conjunta de cara a la sessió d'investidura, i van afirmar que el sentit dels seus vots dependran de si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aposta pel diàleg i la negociació. A més, les dues formacions consideren que «és el moment de posar en valor l'independentisme progressista a Madrid». Les direccions d'ERC i EH Bildu, encapçalades per Gabriel Rufián i Arnaldo Otegi, respectivament, van celebrar una reunió a Barcelona, en el marc de l'acord de coordinació estratègic que mantenen al Congrés i al Senat.

Després de la reunió de treball, que es va celebrar per començar a acordar una posició de cara a la sessió d'investidura, les dues forces polítiques han constatat que estan «més a prop» de mantenir una posició conjunta, ja que comparteixen «el mateix diagnòstic», segons va informar la coalició sobiranista basca.

Així mateix, en l'actual «situació complexa», consideren «que és el moment de posar en valor l'independentisme progressista a Madrid». En tot cas, les delegacions d'ERC i EH Bildu van recordar que el sentit dels seus vots «depèn de Pedro Sánchez i del que vulgui fer, de si vol apostar pel diàleg i la negociació, o prefereix mantenir-se allunyat d'actituds i posicions democràtiques».

Per part seva, la ministra portaveu, Isabel Celaá, va afirmar que el president del Govern en funcions treballarà «en profunditat» per tirar endavant la seva investidura al mes de juliol perquè «cap bon alumne porta les notes a setembre» i perquè l'Executiu vol evitar una repetició de les eleccions.

El proper 2 de juliol, Sánchez fixarà amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, la data del debat d'investidura, que tindrà lloc al mes de juliol. Hi ha més probabilitats que el debat es programi la segona o quarta setmana del mes, atès que fer-ho la tercera portaria la data d'unes eventuals segones eleccions al pont de Tots Sants al novembre, fet que podria afectar la participació.

Si dijous la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, semblava amenaçar d'anar directament a unes segones eleccions si la investidura no sortia al primer intent perquè no hi hauria segona volta, la portaveu va matisar aquesta posició, aclarint que el Govern no pensa a anar a una repetició electoral, fins i tot quan té sondejos sobre intenció de vot que li són favorables. Fer-ho, va explicar, suposaria llançar el missatge a la ciutadania que «el seu vot s'ha llançat a les escombraries».

Per això, va convidar Podem a reflexionar sobre la proposta que Sánchez els ha plantejat perquè ocupin càrrecs a l'Administració del Govern, però fora del Consell de Ministres, en considerar que es tracta d'una oferta d'«enorme entitat i importància».

Paral·lelament, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es va mostrar optimista davant d'una vintena de diplomàtics europeus sobre la possibilitat d'acordar un govern de coalició amb el PSOE al mes de setembre. Segons diverses fonts coneixedores de la reunió, Iglesias va fetr molt èmfasi en la necessitat d'un govern de coalició i es va mostrar convençut que arribarà després de tot un estiu de negociacions. El líder de Podem va assenyalar a més que el seu partit no aspira a liderar ministeris com Interior, Defensa o Exteriors, sinó que té posat el focus en carteres amb un caràcter més social.