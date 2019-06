La Fiscalia afirma que el contingut dels ordinadors de Bárcenas pertanyia al PP

La fiscal Carmen Luciáñez va defensar que el PP ha de ser absolt per la presumpta destrucció dels ordinadors que feia servir Luis Bárcenas a la seu del partit perquè hi ha «dubtes» sobre la versió que ha mantingut l'extresorer sobre que era el propietari de els discos durs i, per tant, de la documentació que es guardava en ells. En aquest sentit, va assenyalar que si fos cert que s'hi emmagatzemava la comptabilitat B dels populars, el partit podia eliminar aquesta documentació perquè «no li era aliena».

Aquesta afirmació la va fer en l'última sessió del judici per la destrucció dels dos discos durs de l'extresorer del partit per argumentar que en aquest cas concret no ha quedat acreditat la comissió d'un delicte de danys informàtics, que és pel que es troben acusats el partit polític, l'extresorera Carmen Navarro, l'advocat Alberto Durán i l'informàtic José Manuel Moreno.La Fiscalia ha elevat aquest divendres a definitives seva conclusió que els acusats no han de ser condemnats ja que no s'ha acreditat quina era la informació que contenien els ordinadors; que els mateixos fossin propietat de Bárcenas i que, per tant, li hagi causat un dany o que hagi perjudicat una investigació judicial.