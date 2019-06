Sis segons d'explosions controlades van ser suficients per destruir per complet el pont Morandi de Gènova, que es va ensorrar parcialment el 14 d'agost de 2018 en una tragèdia en què van morir 43 persones i va posar en dubte la gestió de les autoritats i l'empresa concessionària. En presència dels líders dels dos partits que governen en coalició a Itàlia, Luigi di Maio i Matteo Salvini, els artificiers van detonar una tona d'explosius per destruir la infraestructura.