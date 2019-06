Investiguen la capitana del «Sea Watch 3» per tràfic de persones

La Fiscalia d'Itàlia ha obert una investigació per presumpta col·laboració amb el tràfic de persones contra la capitana del Sea Watch 3, Carola Rackete, que dimecres va ordenar entrar a aigües italianes per forçar el desembarcament dels 42 migrants que viatjaven a bord -40 actualment-.

Fonts de la Fiscalia d'Agrigento (Sicília) van confirmar l'obertura de la investigació contra Reckete, encara que ho van atribuir a una formalitat. La llei migratòria actual estableix per a casos com el seu penes de fins a 15 anys de presó.

El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va insistir que el seu Govern no autoritzarà el desembarcament dels migrants i va apel·lar a la responsabilitat d'altres països europeus, principalment Alemanya -seu de l'ONG Sea Watch- i els Països Baixos -país de bandera del vaixell. «He escrit al meu homòleg holandès i no m'ha respost, però no vull semblar idiota. Som un gran país que no admet lliçons de ningú», va afirmar Salvini al seu compte de Twitter.