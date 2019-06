Un jove en cadira de rodes cau d'un tren i passa una hora a la via abans de ser rescatat

Un jove de 26 anys amb mobilitat reduïda, afectat per la malaltia de Duchenne, va caure el passat dimarts a les vies de l'AVE a l'estació d'Atocha de Madrid en posar-se el tren en marxa quan es disposava a sortir d'ell en cadira de rodes per una rampa, i va romandre a la via durant una hora fins a ser rescatat. El jove va patir fractura de fèmur i espatlla a causa de la caiguda i va ser atès de les seves lesions a la Fundació Jiménez Díaz. El jove, que és pianista, va caure a la via quan estava baixant per la rampa d'un tren procedent d'Alacant a l'estació d'Atocha cap a les 12 del migdia.