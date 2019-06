La Justícia francesa dona via lliure a la desconnexió de Vincent Lambert

El Tribunal de Cassació francès va donar la raó als recursos de l'Estat i de l'hospital de Reims, en considerar que el Tribunal d'Apel·lació no té competència en el cas Lambert, fet que implica que «des d'ara», en paraules de l'advocat de la dona del pacient, poden cessar tota hidratació i tota alimentació a Vincent Lambert, en estat vegetatiu irreversible des de fa més de 10 anys. D'aquesta manera, la seva cita amb la mort s'acosta.

La decisió del Tribunal de Cassació va ser adoptada després d'una sessió plenària de 19 magistrats, la seva configuració més solemne, celebrada dilluns. És inapel·lable. «No hi ha més vies de recursos possibles perquè no hi ha més jutges als quals apel·lar», va afegir el lletrat.

D'aquesta manera es posa fi al cas que ha posat el debat sobre l'eutanàsia a sobre de la taula a França. En tot cas, després de 34 decisions d'instàncies diverses de la Justícia, no es pot excloure del tot algun capítol extra. Sense anar més lluny, els advocats dels pares, a les portes del tribunal, van amenaçar d'acusar d'«assassinat» si s'interrompen els tractaments.

El Tribunal d'Apel·lació va ordenar el passat 20 de maig que fossin reposats els tractaments, interromputs unes hores abans, que mantenen Lambert amb vida, encara que és capaç de respirar sense ajuda mecànica. El pacient, de 42 anys, porta a l'hospital de Reims des de setembre de 2008 com a conseqüència d'un accident de carretera.