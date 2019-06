Els líders del G-20 demanen una treva entre els Estats Units i la Xina

La majoria dels líders del G-20 va pressionar els presidents dels EUA, Donald Trump, i de la Xina, Xi Jinping, perquè assoleixin almenys una treva abans de la jornada final d'aquesta cita mundial a Osaka. El temor generalitzat és que l'escalada entre les dues primeres potències del món debiliti l'economia mundial. Així ho va advertir el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, que va afirmar que la tensió entre els dos països està «contribuint a la desacceleració». La directora gerent de l'FMI, Christine Lagarde, va defensar que «les guerres comercials no beneficien ningú» i la cancellera alemanya, Angela Merkel, va demanar al propi Trump en una reunió bilateral que rebaixi la tensió amb els seus socis.

El president xinès va acusar «països desenvolupats», sense esmentar expressament els EUA, d'«estar destruint el sistema comercial» i amb això «enfosquint la pau i l'estabilitat». Xi Jinping i Trump han concertat una esperada reunió bilateral per a avui, que el president nord-americà va avançar que serà «com a mínim productiva», tot i que no va voler avançar que hi haurà treva. «Ja veurem», va dir.

Els primers debats al G-20 van generar un clam contra el proteccionisme del president dels EUA. «Tots els líders han destacat que l'unilateralisme, el proteccionisme i l'assetjament estan augmentant i suposen una amenaça severa per la globalització econòmica i l'ordre internacional», va explicar un responsable del ministeri xinès d'Exteriors, Dai Bing.

Trump, per la seva banda, va rebaixar el seu dur to de la vigília. Va qualificar Merkel de «persona fantàstica» i va afirmar estar «content que sigui la meva amiga». No obstant això, la Casa Blanca va informar després que «el president va instar la cancellera a unir-se als Estats Units per mantenir l'Iran sota una pressió global màxima».