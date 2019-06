Rivera convida a crear un partit per avalar Sánchez

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar les pressions del líder del PSOE, Pedro Sánchez, i «els seus tentacles», insistint que no facilitarà la seva investidura com a president del Govern. També va llançar un altre avís als que volen que Sánchez «faci el que vulgui», convidant-los a crear un partit. «Si alguns pensen que el sanchisme ha de fer el que vulgui, que presentin un partit polític», va assenyalar en el seu discurs davant el Consell General de Ciutadans, on va defensar que el partit pren les seves pròpies decisions, que han de ser «lliures i sense tuteles».