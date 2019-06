El termòmetre arriba als 45,8 graus a França, rècord de calor

L'onada de calor va arribar ahir a la tarda al seu nivell màxim a França amb un rècord històric. A Gallargues-le-Montueux, al departament del Gard, entre Montpeller i Nimes, es va arribar als 45,8 graus. Quatre departaments del sud es troben en alerta roja. Milers d'escoles van haver de ser tancades, es van suspendre activitats i espectacles a l'aire lliure, alhora que els serveis d'urgència dels hospitals van crear unitats de crisi.

El rècord absolut de calor el va ostentar, durant un curt període, Carpentras, a l'est d'Avinyó, amb 44,3 graus. Després Gallargues-le-Montueux el va superar, amb 45,8 graus. Els experts alerten que, si no es prenen mesures dràstiques contra l'escalfament global, l'any 2050 les temperatures durant els episodis caniculars extrems podrien pujar fins als 55 graus al nord de França.

La xarxa ferroviària no està preparada per suportar tanta calor i es van produir avaries greus i retards. El pitjor incident es va registrar a la nit de dijous a la línia París-Clermont-Ferrand, on els passatgers van quedar atrapats durant hores sense aire condicionat.