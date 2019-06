Continuen sense control els incendis declarats entre Madrid i Toledo i a les províncies d'Àvila i Saragossa

La intensa onada de calor que afecta aquests dies la península es troba darrera d'un seguit d'incendis declarats en diversos punts d'Espanya. Un dels que més preocupa és el que crema entre Toledo i Madrid. L'incendi forestal d'Almorox-Cadalso que està afectant des de la nit de divendres diverses localitats de Toledo i Madrid, seguia ahir sense control i a més preocupa entre els professionals que s'hagi revifat a la zona de la Peña de Cadalso. Segons va informar un portaveu d'Emergències Comunitat de Madrid 112, a les 5 de la tarda estaven treballant en les tasques d'extinció 35 mitjans terrestres i 12 mitjans aeris.

Els bombers estan ara intentant controlar i confinar les flames, encara que no ho estan aconseguint a causa de l'orografia i l'amplitud del terreny, ja que el foc s'estén per unes 1.300 hectàrees només en regió madrilenya. «Preocupa un punt que s'ha revifat a Peña Cadalso i l'evolució cap a Cenicientos tot i que la previsió del vent és favorable en principi i es podria avançar cap al perimetratge», van indicar.

Al municipi saragossà de Villanueva de Huerva es va tallar el trànsit ahir a la tarda un tram de l'A-1101, per precaució, davant un incendi forestal que afecta la zona. Sobre les 13.15 hores, es va alertar d'un foc en una zona agrícola de l'esmentat municipi, on pràcticament no hi ha arbrat encara que sí es troben algunes granges a l'àrea d'influència de l'incendi. En la seva extinció estan treballant quatre helicòpters del Govern d'Aragó. Hi opera també la Brigada d'Intervenció Ràpida de Daroca i ahir mateix es va demanar un hidroavió FOCA al Ministeri d'Agricultura.

D'altra banda, ahir es va declarar un nou incendi de nivell 1 a la zona d'El Arenal, a Àvila. El foc es troba al Valle del Tiétar, a uns 20 quilòmetres del que es va produir el divendres a Gavilanes, que es manté també en nivell 1.

El gran incendi de Gavilanes, que afecta el terme municipal de Pedro Bernardo, seguia ahir sense control un dia després i darrere d'ell «hi ha una causa humana». «Tot indica que hi ha una causa humana al foc de Gavilanes», va dir a la localitat el director general del Medi Natural, José Ángel Arranz. «No sabem si és per accident, per negligència o intencionalitat», va explicar. Arranz estima que la superfície afectada s'eleva ja per sobre de les 500 hectàrees de pineda reforestada.

Finalment, el dispositiu per a la Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia va donar per controlat ahir a les 18.00 hores l'incendi declarat ahir mateix al paratge El Burrillo, al terme municipal de Huelva. Així ho van concretar des d'Infoca mitjançant una publicació a través de la xarxa social Twitter.