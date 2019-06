La Policia deté la capitana del Sea Watch 3 a Lampedusa

Carola Rackete, capitana del Sea-Watch 3, custodiada per la policia.

Carola Rackete, capitana del Sea-Watch 3, custodiada per la policia. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La policia italiana va detenir ahir la capitana alemanya del vaixell de rescat de migrants Sea Watch 3, Carola Rackete, poc després que arribés al port de Lampedusa, on va arribar pel seu compte i risc davant la impossibilitat de negociar el desembarcament de les més de 40 persones rescatades el mar el 12 de juny.

«El fiscal m'ha obert una investigació i al mateix temps ens han notificat que no tenen intenció de treure els rescatats del vaixell. El que vol dir que no tenim solució a la vista, pel que he decidit entrar al port, pel meu compte i risc», va assegurar la capitana en un vídeo. «Estem orgullosos de la nostra capitana. Ha fet exactament el correcte. Ha acatat la llei del mar i portat a la gent a lloc segur», ha afegit el portaveu de Sea Watch, Johannes Bayer.



Entre 3 i 10 anys

La televisió estatal RAI va assenyalar que Rackete havia estat arrestada per «resistir-se a un vaixell de guerra» el que, segons aquest mitjà, comporta una pena d'entre 3 i 10 anys de presó. La capitana va quedar, temporalment, en arrest domociliari. Durant el seu desembarcament, va haver-hi crits de suport però també proclames racistes i sexistes d'un grup xenòfob: «Espero que et violin quatre negres!», «Poseu-li les esposes», «Primer els italians» «torna a Holanda, gitana», van ser algunes de les frases.

Mentrestant, el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va avisar l'ONG espanyola Open Arms que els seus efectius de rescat podrien córrer la mateixa sort que la capitana del vaixell Sea Watch 3 si decideixen atracar per la força al port de Lampedusa.

El fundador d'aquesta ONG, el català Òscar Camps, no tem les conseqüències i assegura que «de la presó se surt, del fons del mar no». Camps es dirigeix a Sicília per embarcar a l'Open Arms, assumir tota la responsabilitat i protegir el capità en cas que passi el mateix que el que ha succeït a Itàlia amb la patrona del vaixell de l'ONG alemanya Sea Watch. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va sortir en defensa de la capitana del vaixell de l'ONG alemanya Sea Watch, Carola Rackete: «Salvar vides no és delicte», va escriure.