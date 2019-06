Sánchez avisa Unides Podem: «Espanya necessita un Govern el mes de juliol»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va avisar ahir Unides Podem que Espanya «necessita un Govern el mes de juliol» i que qualsevol acte de bloqueig en les negociacions suposa un bloqueig al país sencer que «no es pot parar». «No necessita un govern a l'agost, ni al setembre ni a l'octubre, sinó al juliol, perquè tenim per davant l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat, l'aprovació de mesures d'avanç social, de transició ecològica, etcètera», va explicar Sánchez durant la seva compareixença davant els mitjans amb motiu de la cimera del G20 a Osaka, al Japó, per després insistir que «Espanya no es pot parar».

Per això, el president en funcions va cridar a la responsabilitat de tots els partits que han de «ser conscients que no es pot bloquejar Espanya» i, per tant, va recalcar que el que s'ha de fer és «facilitar la governabilitat del nostre país». «Aquells que bloquegen el PSOE no estan bloquejant ni la meva persona ni el partit, sinó la voluntat majoritària expressada per part del poble espanyol», va afegir.

En aquest sentit, Sánchez va oferir a Unides Podem, «el soci preferent», un «govern de cooperació» i va reiterar que «no hi ha alternativa» al resultat de la voluntat popular, que és la declaració del PSOE com la força política més votada. «Hem de facilitar la governabilitat del país», va manifestar. Per això, va recordar que en els últims dotze mesos s'han aprovat mesures socials «gràcies a la cooperació» amb la formació de Pablo Iglesias, com és «la pujada a 900 euros del salari mínim interprofessional, la recuperació de la universalitat de la sanitat pública o mesures importants per a la classe mitja treballadora».

És per això que Sánchez va considerar que la proposta del PSOE a Unides Podem és «raonable i assenyada», ja que «obeeix a una cooperació més gran de la que hi ha hagut durant aquests dotze mesos». Per això, Sánchez va assegurar que el seu partit «treballarà perquè hi hagi un govern al juliol».

Sánchez també va destacar que «no té intenció d'especular» en favor de l'estabilitat. Per això, va insistir en la «responsabilitat no només d'Unides Podem, sinó també de PP i Ciutadans», que fa dotze mesos «van rebutjar la Constitució d'un govern emanat d'una moció de censura reglada en la Constitució». «I avui no assumeixen tampoc un govern del PSOE emanat de les urnes i que ha comptat amb la voluntat majoritària del poble espanyol», va puntualitzar.

És per això que Sánchez els va recordar que «no hi ha alternativa» de govern i, per tant, «el que han de fer, almenys, és facilitar que hi hagi un govern a Espanya» que estigui liderat pel PSOE, que és «qui ha volgut els espanyols perquè és la primera força més votada». «La reflexió que trasllado és que es necessita tornar a la responsabilitat de tots», va declarar , perquè «el veredicte de les urnes és inapel·lable».

Mentrestat, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va acusar el PSOE de «no fer res» per tirar endavant la investidura del president del Govern en funcions, el socialista Pedro Sánchez, i d'«amenaçar» la resta de formacions polítiques amb repetir les eleccions «perquè li donin suport gratis».

Pel que fa a ERC, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va advertir Sánchez que «se li han acabat les excuses» per no dialogar, negociar i donar una solució al «problema polític» de Catalunya que ha de «culminar» amb un referèndum.