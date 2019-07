Estrasburg rebutja que Puigdemont i Comín puguin ocupar els escons europeus

El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat les mesures cautelars que van demanar els electes de Lliures per Europa Carles Puigdemont i Toni Comín divendres passat per ocupar l'escó d'eurodiputats a la sessió de constitució de l'Eurocambra demà dimarts. Amb aquesta decisió el president d'aquesta instància judicial europea s'ha negat a permetre de forma "provisional" que tots dos puguin assistir a la inauguració de la legislatura com a eurodiputats.

En concret, el tribunal argumenta que Puigdemont i Comín ja han interposat un recurs davant els tribunals espanyols per l'exigència de jurar la Constitució per esdevenir eurodiputats i que el cas "està pendent". Per tant, afirma que aquesta qüestió ha de ser resolta "per les autoritats nacionals".

"El president del Tribunal General considera que la demanda de mesures provisionals no pot prosperar, de manera que queda desestimada", afirma el comunicat de la institució.Tot i això, la resolució sobre les mesures provisionals es pot recórrer davant del vicepresident del Tribunal de Justícia de la UE en un termini de dos mesos.A més, a part de mesures cautelars, el tribunal amb seu a Luxemburg encara haurà de decidir sobre el recurs de fons interposat contra el Parlament Europeu per la seva actuació davant la situació de Puigdemont i Comín.