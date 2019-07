Un grup de conservadors podria boicotejar el lideratge de Johnson

Un petit grup de tres diputats del Partit Conservador podrien impedir que Boris Johnson sigui nomenat primer ministre fins i tot encara que guanyi les primàries del partit que conclouen a finals de juliol, ja que Johnson no compta amb una majoria clara per tirar endavant un Brexit sense acord com planteja.

Dos experts constitucionalistes, Robert Hazell i Meg Russell, van destacar que són ja dos els diputats conservadors que s'han manifestat en contra d'un govern Johnson, Dominic Grieve i Ken Clarke. Si el nombre augmenta -i probablement ho farà-, la reina Isabel i la primera ministra sortint, Theresa May, podrien tenir un important paper en la successió, ja que seria May qui hauria de recomanar a la reina a qui encarregar la formació de govern.

«La prova de foc serà si el nou líder dels conservadors té la confiança de la Cambra dels Comuns. El Govern té un marge de tres diputats per a la majoria, incloent el Partit Democràtic Unionista (DUP), així amb uns pocs rebels podria perdre la seva majoria», van explicar Hazell i Russell.

«Una possibilitat és que un grup de diputats conservadors declarin la retirada del seu suport quan es coneguin els resultats de les primàries i abans que es nomeni el nou primer ministre. Generarien així un seriós dilema per a la reina i els seus assessors perquè no tindria garantit un vot de confiança», van afegir.



Els dubtes de Hunt

D'altra banda, el rival de Johnson per liderar el Partit Conservador, Jeremy Hunt, es donaria de termini fins a principis d'octubre per decidir la sortida de la UE si no prosperen les negociacions al Parlament britànic sobre el pla actual de retirada. Hunt, ministre d'Exteriors en funcions i segon a les enquestes per darrere del gran favorit, va assenyalar que tots dos comparteixen el mateix objectiu de complir la voluntat popular per separar-se del bloc europeu.