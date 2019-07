L'«Open Arms» rescata 55 migrants i els trasllada a les costes italianes

L'ONG espanyola Open Arms va rescatar 40 migrants, entre ells quatre nadons i tres embarassades, d'una embarcació procedent de Líbia, que ara seran traslladats fins al port italià de Lampedusa, segons va anunciar l'organització. Els rescatats presentaven un «alt nivell de deshidratació» després de tres dies de travessia, segons el missatge publicat al seu compte oficial de Twitter. «Els hem atès i activat les administracions pertinents perquè col·laborin. Ara els escorten fins a Lampedusa», finalitzava el missatge, sense donar més detalls.

Lampedusa ha estat escenari en les darreres hores d'un episodi de tensió després que la capitana del vaixell de rescat Sea Watch 3, Carola Rackete, fos detinguda després de desembarcar per la força al port italià 40 migrants que havia rescatat. El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va acusar Rackete de comportar-se com una delinqüent abans d'amenaçar altres ONG, entre elles Open Arms, d'aplicar-los el mateix tracte si decidien entrar a aigües italianes.

En aquest sentit, l'arrest a Itàlia de la capitana ha provocat una onada de solidaritat a Alemanya i campanyes com la que ha recaptat més de mig milió d'euros en tot just unes hores per sufragar les despeses legals de l'activista.



Els promotors

El còmic Jan Böhmermann i el presentador Klaas Heufer-Umlauf van llançar una campanya a les xarxes socials demanant donacions per sufragar els costos legals del procés iniciat contra ella i la seva tripulació. «Amb els últims esdeveniments, aquesta política inhumana, despietada i sense escrúpols ha arribat a un nou mínim», va afirmar Böhmermann.

També el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, es va sumar a les crítiques a la detenció, una postura generalitzada en gran part de la societat i els líders polítics alemanys. Steinmeier va afirmar que, si bé la legislació italiana pot determinar quan un vaixell pot atracar als seus ports, Itàlia no és un país qualsevol. Itàlia està al centre de la Unió Europea i per tant podem esperar que aquest país manegi el cas d'una manera diferent».

Les crítiques de Steinmeier per la detenció de Rackete es van unir a les ja realitzades pel ministre d'Exteriors, Heiko Maas, qui va escriure al seu compte de Twitter que «no es pot criminalitzar el salvament marítim. Correspon a la justícia italiana aclarir ràpidament les acusacions».