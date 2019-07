PP i Cs rebutgen la investidura de Sánchez tot i l'amenaça de comicis

Enmig de creixents opinions que asseguren que hi haurà noves eleccions generals a la tardor per la impossibilitat que a l'estiu es produeixi la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, els principals partits mantenen el seu rebuig a avalar el president del Govern en funcions. Així, el líder del PP, Pablo Casado, va deixar clar que el seu partit manté el rebuig a facilitar la investidura de Sánchez amb una abstenció, i tot i que va considerar que seria «una irresponsabilitat» anar a noves eleccions va avisar que el PP no té por a aquest escenari.

«No li facilitarem la investidura perquè no només liderem l'oposició, sinó que som l'alternativa al Partit Socialista a Espanya. I no seria bo per a Espanya quedar-nos sense oposició i sense alternativa», va assegurar a la seva arribada a la reunió dels populars europeus prèvia a la cimera de líders de la UE.

Casado, que va assegurar que acudirà a una altra ronda de consultes si la convoca Sánchez com ha fet «sempre», va avisar que seria «una irresponsabilitat» anar a noves eleccions a Espanya, però va deixar clar que aquest escenari no li fa por al PP. «Si ell vol forçar les coses per anar a unes segones eleccions a nosaltres no ens fa por, però al mateix temps diem que és una irresponsabilitat», va assegurar Casado, per a qui «els espanyols estan farts ja d'haver d'anar a votar per haver de resoldre els problemes d'aquells que han guanyat les eleccions i haurien d'intentar una investidura».

Paral·lelament, la portaveu de Ciutadans al Senat i al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, va afirmar que els «últims moviments» de Pedro Sánchez «justifiquen» que la formació taronja no doni suport la seva investidura com a president del Govern, referint-se als «pactes de la infàmia» en alguns territoris com Navarra, o la recent entrevista d'Arnaldo Otegi a RTVE.

Segons Roldán, no donar suport a Sánchez estava ja establert abans d'anar a les urnes: «Vam anar a les eleccions dient per a què servirien els vots de Cs: per treure Sánchez de La Moncloa, i per tant, cap d'aquests 4.200.000 vots que van confiar en Cs veuran com aquest vot és per donar suport a Sánchez».

Però «els últims moviments de Sánchez justifiquen encara més aquesta negativa», segons Roldán, que a més va recordar que aquest «no» al president del Govern en funcions ja es va imposar per unanimitat per part de l'Executiva Nacional del partit que lidera Albert Rivera.



Vox sí que veu Sánchez president

Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, considera que finalment «es produirà» la investidura de Pedro Sánchez al juliol i que «comptarà amb els suports de l'extrema esquerra, que és Unides Podem, i de les forces separatistes».