El Govern presenta una queixa al Vaticà per la «ingerència» del Nunci sobre Franco

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va anunciar ahir que el Govern enviarà una queixa formal al Vaticà per la «ingerència» del Nunci del Vaticà, Renzo Fratini, en afirmar que l'Executiu espanyol pretén «ressuscitar Franco» amb la seva exhumació. En una entrevista, Calvo va qualificar les declaracions del Nunci «improcedents i inacceptables» en el «fons i en la forma» perquè, segons va dir, un ambaixador de la Santa Seu «no ha d'entrar en els assumptes interns d'un Estat» i en un tema «tan important com és exhumar les restes d'un dictador».

«Ha d'estar en les regles de comportament diplomàtiques. Aquestes declaracions no m'han estranyat, ja he tingut alguna conversa difícil amb el Nunci. Tindrà una resposta contundent per part de l'Estat espanyol», va avisar la número dos de l'Executiu, que va indicar que no s'ha posat en contacte amb Fratini després de llegir l'entrevista.

«Hi haurà una queixa formal a l'Estat del Vaticà. Rebrà una queixa per una ingerència d'aquesta naturalesa, per les formes en què s'ha produït i els continguts impropis de qualsevol legació diplomàtica que (al Vaticà) l'afecta molt directament perquè les restes de Franco estan en una Basílica», va subratllar Calvo.



No obstaculitzar el procediment

La vicepresidenta va subratllar que la Santa Seu no pot «obstaculitzar» l'exhumació de les restes de Franco. «Espero que el Vaticà d'alguna manera posi les coses en el seu lloc», va assenyalar en relació amb les declaracions de Fratini, del qual va indicar que «no ha de tenir una altra posició més enllà de les instruccions del seu Estat de no obstaculitzar».

Preguntada pels dubtes sobre que finalment les restes de Franco surtin del Valle de los Caídos, la vicepresidenta va assenyalar que «cal mantenir-se a l'expectativa respectuosa» del que ordeni el Tribunal Suprem i va afegir que el Govern el que vol és executar una llei, que no ha tingut cap vot en contra.

«No estem davant de cap circumstància que no sigui el que correspongui a una societat democràtica. Després de 40 anys de democràcia, el dictador no pot estar en un lloc públic, on li puguin rendir honors», va insistir.