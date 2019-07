Japó torna a caçar balenes, 30 anys després de la prohibició

Cinc embarcacions van salpar ahir del port de la ciutat nipona de Shimonoseki en el marc de la represa de la caça comercial de balenes per part del Govern japonès després de 30 anys de suspensió, una decisió que ha suscitat nombroses crítiques. Per reprendre la caça comercial de balenes, Tòquio ha establert una quota de 227 cetacis fins a finals de l'any, segons va informar el Ministeri d'Agricultura, Silvicultura i Pesca (MAFF, per les sigles en anglès).

Els baleners japonesos podran caçar en les aigües territorials i a la zona exclusiva del Japó.