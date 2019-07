L'Iran supera els límits d'urani poc enriquit establerts el 2015

El Govern d'Iran va superar ahir dilluns el límit d'urani enriquit que es va establir a l'acord nuclear del 2015, fixat en 300 kilograms, segons va confirmar el ministre d'Exteriors iranià, Mohamad Yavad Zarif, i l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. «Hem expresat clarmanet el que estem fent i actuarem en conseqüència», va dir el ministre Yavad, qui va qualificar la mesura com ajustada als «drets» de l'Iran conforme l'acord.

Així, la mesura empresa augmenta encara més les tensions al Golf Pèrsic, exacerbades des de que l'administració Trump va abandonar fa un any l'acord nuclear i va tornar a imposar severes sancions sobre el país. Concretament, els atacts a l'Estret d'Ormuz i l'enderroc iranià d'un avió no tripulat nord-americà, van aixecar diverses preocupacions respecte a una altra guerra a la regió.



Una arma de gran calibre

L'acord nuclear va ser estructurat per evitar que l'Iran construeixi una arma de gran calibre en un termini d'un any. Arms Control Association, una organització sense ànim de lucre amb seu a Washington, va estimar que el país necessitaria uns 1.050 quilograms d'unari enriquit a 3,67% per a construir una bomba.

D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que vol negociar un nou acord que restringeixi els programes de missils i el recolzament d'Iran a grups armats a la regió. La respost del país islàmic va ser contundent, no vol negociar mentre la seva economia i -més recentment- els seus líders estiguin sotmesos a sancions.