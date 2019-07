Manifestants assalten el parlament de Hong Kong i la policia els desallotja

Centenars de manifestants van ocupar el dilluns durant diverses hores la seu de l'Assemblea Legislativa de Hong Kong i van ondejar les banderes de l'antiga colònia britànica i una versió en blanc i negre de la bandera hongkonguesa, coincidint amb el 22è aniversari de la devolució de Hong Kong a la Xina per part de Regne Unit.

Els manifestants van reiterar les seves cinc demandes dirigides a la cap executiva de Hong Kong, Carrie Lam, inclosa la seva pròpia dimissió. En un comunicat conjunt, l'oposició va exigir així la retirada de la llei d'extradició a la Xina, investigar l'ús per la Policia de pilotes de goma i bosses de perdigons contra els manifestants, retirar tots els càrrecs presentats contra manifestants des del 12 de juny i alliberament de tots els detinguts.

Després de diverses hores de setge, centenars de manifestants van aconseguir accedir per la força a l'Assemblea Legislativa protegits per escuts de fabricació casolana, cascos grocs i paraigües. Diversos manifestants van trencar un projector de vídeo, uns altres van destrossar una pantalla amb una barra de metall i van realitzar pintades en les parets. Els policies desplegats per a protegir l'edifici legislatiu van optar per retirar-se durant unes hores. Encara que durant el matí els agents de la Policia de Hong Kong van emprar les seves porres i esprais de pebre per a dissoldre les protestes dels manifestants que ja bloquejaven un carrer pròxim a l'Assemblea.



Protestes continuades

Durant la nit de dilluns, els manifestants van romandre tota la nit a la zona amb la intenció d'iniciar

les protestes a les 8.00 hores (hora local) per manifestar el seu rebuig a la cerimònia celebrada el mateix dia amb motiu del vint-i-dosè aniversari de la devolució de Hong Kong a la Xina.

De fet, el diari local Apple Daily va informar que a les 7.30 ja hi havia milers de persones a la zona i prop de 5.000 agents estaven desplegats per a fer front als actes de protesta.

La manifestació contra la reunificació amb la Xina es duu a terme tots els anys. Enguany les protestes coincideixen amb els disturbis registrats a Hong Kong al llarg de l'últim mes pel polèmic projecte de llei d'extradició.

La proposta de llei planteja la possibilitat d'extradir a la Xina alguns detinguts a Hong Kong, en el que els seus detractors consideraven una possible amenaça per a la seguretat dels arrestats, donada la precària situació dels Drets Humans en el gegant asiàtic.



Desallotjament policial

Els manifestants de l'oposició que ocupaven l'Assemblea Legislativa de Hong Kong van efectuar el desallotjament de l'edifici poc després d'una àmplia operació policial amb centenars d'agents que avançaven cap a la seu legislativa, segons informa el diari South la Xina Morning Post.

Així, centenars d'agents de la Policia de Hong Kong van iniciar l'avanç cap a l'Assemblea Legislativa des d'almenys tres fronts. En tres carrers pròxims a l'edifici, els policies es van enfrontar als manifestants, que havien aixecat barricades adornades amb paraigües, símbol de les protestes. A més els opositors van llançar ous, enderrocs i paraigües contra els agents, que van respondre amb gas lacrimogen. Ted Hui, diputat del Partit Democràtic de Hong Kong, va demanar calma als agents perquè els activistes ja abandonaven el lloc.