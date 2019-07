Mor Eduardo Fungairiño, ex-fiscal en cap de l'Audiència Nacional fins el 2006

L'ex-fiscal en cap de l'Audiència Nacional i fiscal del Tribunal Suprem Eduardo Fungairiño Bringas va morir diumenge als 73 anys. Fungairiño va ser destituït del seu càrrec en l'Audiència Nacional l'any 2006 propiciat per «exigències» de la banda terrorista ETA durant la treva. «No fa falta ser molt intel·ligent per saber que em van cessar per exigències dels terroristes», va declarar. La banda terrorista va fer públic un comunicat que anunciava la declaració d'una treva el 22 de març de 2006, poc més d'un mes després que el cessament de Fungairiño es fes efectiu.