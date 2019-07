La opinió pública es mobilitza en favor de la capitana de Carola Rackete

Més de 3.600 persones han signat una petició per reclamar la posada en llibertat de la capitana del vaixell humanitari 'Sea Watch 3', Carola Rackete, que va ser arrestada dissabte passat per irrompre sense permís en el port de l'illa italiana de Lampedusa després del rescat de més de 40 migrants que es trobaven a la deriva en el mar Mediterrani i que estaven a l'espera de l'assignació d'un port segur on desembarcar.

La iniciativa, que ha estat impulsada per la Comissió espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), compta amb 3.633 firmes de suport en menys d'un dia, reclamant que Rackete quedi en llibertat sense càrrecs i que "mai més ningú sigui detingut per salvar vides ". Sota el hashtag '#IlegalEsDejarlesMorir', CEAR insisteix que "salvar vides mai pot ser il·legal", sinó que el "il·legal és deixar-los morir".

Des CEAR assenyalen que el 'Sea Watch 3' portava més de dues setmanes esperant un port segur a Lampedusa, "una situació insostenible i inhumana que es va veure agreujada en les últimes hores amb l'evacuació d'urgència" de diverses persones a bord per qüestions de salut.

Segons argumenta CEAR, "el sentiment d'impotència" es va apoderar de la capitana del vaixell i de tots els que "tracten de salvaguardar el dret marítim internacional", davant "a les polítiques d'externalització de fronteres, criminalització, tancament de ports i bloqueig de vaixells humanitaris a la Mediterrània Central ".

"La ruta migratòria més perillosa del món s'ha vist pràcticament buidada a la força de vaixells humanitaris des de fa ja un any, quan es va prohibir a l'Aquarius desembarcar a 624 persones a Itàlia i Malta", afegeix CEAR en el text de la petició de signatures, apuntant que es calcula que abans havia prop de deu embarcacions que rescataven activament a persones en perill que fugen de Líbia.

CEAR sosté que l'increment d'arribades de persones migrants i refugiades a les fronteres a partir de 2015 va suposar "un punt d'inflexió" i ha posat de manifest la "incapacitat" de la UE per donar una resposta comuna i respectuosa amb les vides i els drets de les persones migrants i refugiades. En aquest sentit, recorda que més de 18.000 persones han mort a la Mediterrània des del 2014.

"Les organitzacions de rescat només tracten de complir amb el deure internacional de socórrer a persones que es troben en perill a la mar per a posteriorment traslladar-les al port segur més proper", afegeix CEAR.