Sánchez posa avui en marxa el rellotge de la investidura sense suports

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, posarà en marxa el compte enrere per a la seva investidura des de Brussel·les, on parlarà per telèfon amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per comunicar-li la data que ha triat perquè se celebri una sessió que encara manca dels suports necessaris. Sánchez va demanar disculpes per no poder estar presencialment en la Cambra i allí plantejar la data a Batet, però va explicar que la prolongació de les negociacions sobre la Presidència de la Comissió Europea l'obliga a recórrer al telèfon.

El 6 de juny el rei va encarregar al secretari general dels socialistes que se sotmetés a la investidura; després d'unes setmanes de contactes, trobades i desacords, el candidat no vol esperar més. La data no està confirmada, però les especulacions la situen dins de la setmana del 15 de juliol o la del 22.

Batet serà l'encarregada de concretar el format i, segons quin sigui el dia de la primera votació, començaran a comptar els dos mesos que la Constitució marca com a termini dins del qual ha d'haver-hi president. Perquè això succeeixi, el candidat socialista haurà de comptar amb els suports que li permetin superar els «nos» que garanteixen PP (66), Cs (57) i Vox (24), és a dir, 147.

Unides Podemos, en aquesta aritmètica, s'intueix essencial, i així ho ha mostrat Sánchez en les tres reunions que ha tingut amb Pablo Iglesias des que va rebre l'encàrrec del rei, però les posicions continuen distants. No obstant això, el partit morat, a través de la portaveu de la seva Executiva, Noelia Vera, ha demandat al president en funcions «una proposta formal» perquè les negociacions es desembussin, si bé ha deixat clar que abans que la decisió sigui definitiva, les bases es pronunciaran.

La petició de «proposta formal» al secretari general dels socialistes, relacionada amb un hipotètic govern de coalició en el qual hi hauria ministres de Podemos, com exigeix aquesta formació i rebutja Sánchez, hauria de precisar-se en la nova ronda de contactes que el líder del PSOE obriria amb els grups parlamentaris ben aviat, abans de la data que Batet anunciï avui. Ara com ara, aquesta possible ronda de contactes no figura en cap agenda, però es pressuposa essencial si el president desitja ampliar el nivell de suport; fins avui, només té assegurat el del diputat del PRC, el càntabre José María Mazón.

Ni el PNB, ni ERC, ni JxCat, per citar tres grups nacionalistes o independentistes, han revelat quin serà el seu vot, encara que els partits catalans o han apostat per l'abstenció o no la descarten. El president del PDeCAT, David Bonheví, ha reclamat una mateixa posició en l'espai neoconvergent, que ocupa també JxCat. Això no significa que cessin els advertiments, perquè la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha retret a Sánchez la «irresponsabilitat» de no estar negociant.



«Teatrillo»

Que no hi hagi converses és alguna cosa que no es creï Ciutadans d'acord amb les declaracions que va efectuar ahir el secretari general, José Manuel Villegas. Al seu judici, el candidat socialista està fent «teatrillo o teatre dolent» perquè els pactes amb Unides Podem i amb les organitzacions nacionalistes es troben molt avançats, per no dir ultimats. El PP té clar que no participarà «ni activament ni passivament» en la investidura del líder del PSOE, tal com va reiterar ahir el president dels populars, Pablo Casado.