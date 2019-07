Sánchez se sotmetrà al debat d'investidura el 22 i 23 de juliol

El líder del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, se sotmetrà al debat d'investidura del Congrés dels Diputats els pròxims 22 i 23 de juliol, segons ha anunciat aquest dimarts la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després de la conversa telefònica que han mantingut tots dos. Sánchez anuncia la data de la sessió sense tenir encara lligats els suports a la investidura, i amb la vista posada també a un hipotètic segon intent que tindria lloc al setembre. En cas que no obtingués l'aval del Congrés en un termini de dos mesos a comptar des de la primera votació, la data de les noves eleccions seria el diumenge 10 de novembre.

El debat d'investidura del president del govern espanyol començarà el dilluns 22 de juliol i la primera votació tindrà lloc el dimarts 23 de juliol. L'article 99.3 de la Constitució estableix que en aquesta primera votació el candidat ha d'obtenir la majoria absoluta. Si no l'aconsegueix, com és previsible, els diputats hauran de tornar a votar el dijous 25 de juliol, 48 hores després del primer intent. En aquesta segona votació Sánchez només hauria d'obtenir la majoria simple del Congrés: més 'sí' que 'no' per a ser elegit president del govern espanyol.

El debat dels dies 22 i 23 començarà amb una intervenció de Sánchez davant el Congrés sense límit de temps. Després intervindrà cada grup parlamentari durant 30 minuts. Sánchez podrà replicar tantes vegades com vulgui i respondre individualment o bé en grup, i els portaveus disposaran també d'una rèplica de 10 minuts.

L'anunci de la data, però, arriba sense anar acompanyada dels acords que han de garantir aquesta majoria simple per a Sánchez. PP i Cs tanquen de moment la porta a una abstenció que li facilitaria l'aval del Congrés, i Podem encara no dóna per fet l'acord per les discrepàncies amb el PSOE sobre l'entrada al govern de ministres de l'equip de Pablo Iglesias. Queda també per concretar una possible abstenció d'ERC, PDeCAT o Bildu que facilitaria la investidura en el cas que Sánchez anés a la sessió amb el 'sí' de Podem, PNB, Compromís i PRC.

La convocatòria del debat d'investidura posa en marxa el rellotge per a la convocatòria d'unes noves eleccions. A partir de la primera votació fallida s'obre un termini de dos mesos en què el Congrés ha d'elegir un candidat. Si se supera aquest termini i no hi ha nou president elegit a les Corts, es convoquen automàticament noves eleccions que tindrien lloc 47 dies després d'aquests dos mesos. Segons la data del 23 de juliol, les noves eleccions tindrien lloc el 10 de novembre.