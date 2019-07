Borrell dirigirà la política exterior europea i una alemanya presidirà la Comissió

Després de tres dies de negociacions a Brussel·les per a repartir els alts càrrecs de la Unió Europea, els líders de la UE van nominar a l'actual ministra de Defensa alemanya, la conservadora Ursula von der Leyen, com a nova presidenta de la Comissió Europea (CE) durant els pròxims cinc anys. Els Vint-i-vuit van designar també al primer ministre belga, el liberal Charles Michel, com a president del Consell Europeu; al ministre d'Exteriors espanyol en funcions; el socialista Josep Borrell, com a vicepresident de la CE i alt representant per a la Política Europea de la UE, i a la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, com a presidenta del Banc Central Europeu (BCE) en substitució de Mario Draghi.

Si el Parlament Europeu (PE) dona suport per majoria absoluta la nominació de Von Der Leyen, de 60 anys, es convertirà en la primera dona a presidir la Comissió Europea des del pròxim 1 de novembre fins al 31 de desembre de 2024, de la mateixa manera que Lagarde, de 63 anys, seria també la primera dona al capdavant del BCE, encara que en aquest cas l'opinió de l'Eurocambra és només consultiva.

El Parlament Europeu també ha d'aprovar el nomenament de Borrell, de 72 anys, però no el de Michel, de 43 anys, perquè és potestat exclusiva del Consell, institució que representa als Estats membres de la UE. El lloc de president socialdemòcrata de l'Eurocambra podria recaure sobre l'eurodiputat búlgar i actual president del Partit Socialista Europeu (PES), Sergueï Staníxev, per a satisfer als països de l'est i mantenir l'equilibri geogràfic que, al costat del de gènere i el polític, eren els tres criteris principals en el repartiment de càrrecs. La segona meitat del mandat, també de 2 anys i mig, seria per als conservadors, que nominaran a l'alemany Manfred Weber.

Els nous alts càrrecs de la UE substituiran al conservador luxemburguès Jean-Claude Juncker en la CE, al conservador polonès Donald Tusk en el Consell, a la socialdemòcrata italiana Federica Mogherini com a cap de la diplomàcia europea i a l'italià Mario Draghi en el BCE. La presidència de la Comissió Europea i de l'alt representant per a la Política Exterior tenen un mandat de cinc anys, la del Consell de dos anys i mig renovables i la del BCE de vuit anys.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va afegir en conferència de premsa al final del Consell Europeu que el socialdemòcrata Frans Timmermans, actual vicepresident primer de la CE, mantindrà el lloc mentre que una altra de les vicepresidències de l'Executiu Comunitari serà per a l'actual comissària europea de Competència, la liberal Margrethe Vestager.

D'altra banda, Josep Borrell no podrà ser substituït en el gabinet de Pedro Sánchez en estar el Govern en funcions, per la qual cosa les seves competències hauran de ser assumides per un altre company de l'Executiu.