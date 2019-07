Un cadàver cau del cel al costat d'un home que prenia el sol en un jardí

Diumenge passat un home aprofitava el bon temps que feia a Londres per prendre el sol al jardí de casa seva. De cop, va escoltar un fort estrèpit al seu costat. A menys d'un metre d'ell, havia caigut el cadàver d'un home i tot estava tacat de sang. Abans que sortís de l'estat de xoc, va aparèixer un veí alertat pel fort impacte. "Al principi pensava que era un rodamón que dormia al jardí, però quan m'hi vaig acostar hi havia sang per tot arreu, tenia el cap destrossat. Va ser quan em vaig adonar que havia caigut del cel. I just en aquell moment quan vaig veure al veí que estava prenent el sol. Estava molt commocionat", va dir. Minuts abans, el jardí estava ple de gent gaudint del bon temps i podia haver estat una tragèdia, informa The Independent.



El veí, que va demanar no ser identificat, va dir que un observador d'avions, que havia estat seguint el vol en una aplicació de rastreig d'avions, havia vist caure el cos. L'observador va arribar gairebé al mateix temps que la policia i els va dir que el cos havia caigut d'un vol de Kenya Airways.

Els investigadors apunten a la possibilitat que la víctima es tractés d'un polissó que viatjava en un avió i que havia caigut de l'aeronau quan va baixar el tren d'aterratge per iniciar la maniobra d'aterratge. Es tractaria d'un vol de Kenya Airways tenia com a destí l'aeroport de Heathrow, en el qual els agents van trobar una bossa de menjar i una ampolla d'aigua al costat del tren d'aterratge. El polissó viatjava amagat però a causa de les baixes temperatures de l'atmosfera, l'avió viatjava a 3.500 metres de l'altura, va morir congelat i quan l'aeronau va baixar el tren d'aterratge, el cadàver va caure al buit.

Un portaveu de l'aerolínia va explicar que "El vol de 6.840 km dura vuit hores i 50 minuts. Lamentem que una persona hagi perdut la vida en pujar en un dels nostres avions i expressem el nostre condol. Kenya Airways treballa estretament amb les autoritats de Nairobi i Londres per intentar aclarir el cas i identificar la víctima".

No és la primera mort d'aquest tipus en un avió amb destinació Heathrow. Al juny de 2015, un home va ser trobat mort al sostre de la seu d'una empresa a Richmond, mentre que un altre va ser trobat en un estat crític després que tots dos es colessin en un vol de British Airways procedent de Johannesburg. A l'agost de 2012, es va trobar el cadàver d'un home al celler d'un avió que va arribar a Londres des de Ciutat del Cap.