Pablo Iglesias renunciarà a ministeris si el Congrés tomba al juliol el Govern de coalició

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha reclamat aquest dimecres al president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que sotmeti a investidura un govern de coalició del PSOE i Unides Podem al debat que tindrà lloc el proper 22 de juliol i es compromet a canviar de posicionament si el Congrés rebutja aquesta fórmula.

En una tribuna que s'ha publicat a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, el líder de la formació lila reflexiona sobre la necessitat de tenir un govern al juliol i desafia Sánchez a portar a les Corts el govern de coalició i comprovar si la investidura tira endavant. El PSOE fins ara s'ha negat a l'exigència de Podem d'entrar al Govern central en adduir que provoca el rebuig d'altres possibles socis d'investidura.

"Si la investidura tirés endavant, es compliria el desig declarat tant pel PSOE com per Unides Podem: un govern de coalició progressista i plural, que superés d'una vegada la situació de bloqueig en la qual ens trobem. Així ho vam transmetre al president del Govern espanyol", recalca Iglesias en el text. Diverses fonts de Podem confirmen a Europa Press que Iglesias ha parlat amb Sánchez abans de la publicació de la tribuna per exposar-li aquests mateixos arguments.

Iglesias manté que si el Congrés rebutja la proposta integral per a un programa i un executiu de coalició i "es verifica la hipòtesi del PSOE", canviarà de posicionament. "Nosaltres ens comprometem a revisar el nostre posicionament", afirma.

En l'article, Iglesias revela a més que durant les converses que va mantenir amb Pedro Sánchez el passat mes de juny, aquest li va confirmar que apostaria per la coalició en cas que els seus diputats i els de Podem sumessin majoria absoluta. "Però com que no sumem junts aquesta majoria, em deia el president, seria gairebé impossible aconseguir els suports suficients per tirar endavant la investidura", afegeix.

D'aquesta manera, des de Podem pretenen desencallar les negociacions, però mantenen la seva intenció que hi hagi ministres de la formació lila en l'Executiu socialista.

Conflicte català sense línies vermelles

En paral·lel a aquesta nova proposta, Iglesias assenyala que un altre dels arguments que s'han plantejat per rebutjar un acord integral de govern entre tots dos partits, encara que "amb menys intensitat", és el posicionament de la formació lila respecte al conflicte polític de Catalunya.

El líder de Podem vol trobar-se amb el PSOE en una aposta pel diàleg "per afrontar les dificultats inherents al caràcter plurinacional de l'Estat", però assumeix que el lideratge correspon als socialistes. Així, diu que tenint en compte el seu pes electoral entén que les seves propostes en aquest camp, que passaven per la celebració d'un referèndum, no seran línies vermelles.

"Pensem que un full de ruta que deixi enrere l'excepcionalitat i la fractura passa per recompondre el diàleg institucional i entre els partits i la societat civil. Volem deixar clar també que assumim que el nostre pes electoral no permet que les nostres propostes com a espai polític siguin línies vermelles", recalca.

No donar a la dreta l'oportunitat de recuperar-se

Per a Iglesias, a banda d'aquests dos esculls (la coalició i el conflicte català) podria evitar-se una investidura fallida en la votació del 23 de juliol i tenir un govern "estable i plural" sense haver d'esperar al setembre, quan previsiblement es duria a terme un nou ple d'investidura.

En la tribuna, reitera que entén que el PSOE hagi buscat el suport de la dreta per formar un govern de "geometria variable", però recorda que amb els diputats d'Unides Podem el govern sumaria 165 escons, "que són més que els que tenen les tres dretes", i que permetrien una fórmula habitual a la Unió Europea, la de la coalició de govern.

A més, qualifica de falta de respecte envers els ciutadans que alguns dirigents socialistes "amenacin amb una repetició electoral, i adverteix que si es produís "donaria l'oportunitat a les dretes de recuperar el poder".

Al seu parer, amb les dretes configurades com a bloc de govern en determinades comunitats autònomes i com a bloc d'oposició a l'Estat, l'obligació de totes dues formacions és seguir l'exemple de territoris com la Comunitat Valenciana, les Balears o les Canàries. "Els partits que compartim moltes línies programàtiques podem governar junts. Nosaltres hi estem disposats", afegeix.

Cinc eixos programàtics

D'altra banda, Iglesias planteja en la tribuna que tots dos partits han d'avançar cap a un acord programàtic que per a la formació lila s'emmarca en cinc eixos. El primer és garantir l'ocupació estable i amb drets, que limiti la precarietat i blindi la suficiència i la revaloració de les pensions.

Un segon eix passa per garantir la transició energètica per fer front al canvi climàtic, i apostar per una nova política industrial. El tercer punt, diu Iglesias, és aconseguir lloguers assequibles i que els ciutadans en situació de risc social tinguin una suficiència d'ingressos.

En quart lloc, assenyala que s'ha de garantir una economia de cures i que s'avanci en la igualtat de gènere, i, finalment, creu que és imprescindible que hi hagi justícia fiscal per protegir els drets socials que recull la Constitució.