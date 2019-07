Sánchez se sotmetrà al debat d'investidura el 22 i el 23 de juliol

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, va informar ahir a la Cambra Baixa que el debat d'investidura es celebrarà els pròxims 22 i 23 de juliol. L'anunci es va produir després que Batet mantingués una conversa telefònica amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que continuava a Brussel·les en les negociacions per l'acord entre els líders de la UE pel que fa al repartiment de poder en els principals llocs de les institucions comunitàries.

Així, el debat d'investidura de l'aspirant socialista se celebrarà 85 dies després de les eleccions generals del 28 d'abril, un període més ampli que en les anteriors cites amb les urnes. Segons va explicar Batet, en l'elecció de la data ha pesat la conveniència de donar temps a Pedro Sánchez per mantenir contactes amb els diferents grups parlamentaris, però també «per descomptat» en el càlcul hi ha tingut a veure la possibilitat d'haver de repetir les eleccions si d'aquí a dos mesos -termini màxim per investir el president de govern- ningú no supera la investidura.

En tot cas, Batet va recalcar que l'objectiu és que el candidat designat pel rei aconsegueixi superar la votació. «No hem parlat de la repetició, sinó que s'espera que la investidura fructifiqui», va subratllar de manera contundent.



Comunicació de la data als grups

La data del debat, segons va assegurar la presidenta de la Cambra, es va comunicar als presidents i portaveus de tots els grups parlamentaris minuts abans d'anunciar-la, si bé es va mostrar disposada a parlar amb ells amb més deteniment durant el dia d'ahir.

Concretament, el ple d'investidura arrencarà el dilluns 22 a les dotze del migdia amb la lectura de la proposta del candidat que lliurarà el rei a la presidenta del Congrés, la socialista Batet. A partir de llavors serà el torn del candidat, que pujarà a la tribuna per exposar a la Cambra el seu programa de govern, sense límit de temps.

I, ja a la tarda, a partir de les quatre, serà el torn dels portaveus dels diferents partits, que intervindran de més a menys representació en escons al Congrés.

El debat acabarà el dimarts 23 de juliol, quan Sánchez hagi contestat a tots els grups i es faci la votació individual i per crida. En aquesta votació el candidat a presidir el Govern ha de sortir per majoria absoluta, és a dir, 176 diputats haurien de donar el sí a Sánchez. En cas que no es produís aquesta majoria, la segona votació fixada pel 25 de juliol s'hauria de produir una majoria simple, és a dir, que hi hagués més vots favorables que contraris.



Si falla, termini de dos mesos

La Constitució de 1978 estableix en el seu article 99.5 que, «si transcorregut el termini de dos mesos des de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions, amb la ratificació del president del Congrés».

Amb aquesta norma, la data del 23 de juliol per a votar en primera instància la investidura de Pedro Sánchez implica que, en cas que resulti fallida, igual que la que es repeteix 48 hores després, els grups polítics només tindran fins al dilluns 23 de setembre, el termini de dos mesos, per a nous intents. I si cap prospera, les Corts es dissoldran l'endemà per celebrar noves eleccions 47 dies després, el diumenge 10 de novembre, dia per celebrar una eventual repetició electoral.

Tot i això, el PSOE evitarà entrar en unes noves eleccions i es preveu que ens els pròxims dies iniciïn una ronda de consultes amb els diferents partits amb representació parlamentària per aconsseguir els suports a la candidatura socialista.