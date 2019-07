El tribunal italià deixa lliure la capitana del «Sea-Watch 3»

Un tribunal italià va retirar ahir l'arrest domiciliari imposat a la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, detinguda després d'entrar en el port de Lampedusa amb un vaixell en el qual anaven prop de 40 migrants rescatats al Mediterrani.

El jutge va assegurar que Rackete «va actuar per a complir el deure de portar als migrants a lloc segur», segons va recollir el diari italià La Repubblica. El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, molt crític amb les accions de Rackete, va lamentar que «per a la Justícia italiana ignorar les lleis i envestir una patrulla de la Guardia di Finança no són motius suficients per a anar a la presó».

La capitana del vaixell està acusada de posar en perill la vida de quatre policies que estaven a bord de la patrulla, col·locada per a intentar impedir el seu accés al port de Lampedusa a primera hora del dissabte.