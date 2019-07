Víctimes i destrosses a l'Índia pel monsó

La calor intensa que s'està vivint aquests dies a les comarques gironines contrasta de manera radical amb la imatge que reproduïm sobre aquestes línies, captada a l'Índia, amb un grup de persones protegint-se de les fortes pluges del monsó a Bombai. De fet, almenys 27 persones ja han mort com a conseqüència de diversos esfondraments provocats per les fortes pluges del monsó registrades ahir al país asiàtic, en el segon dia de fortes precipitacions que van provocar suspensions del trànsit aeri i ferroviari a la capital financera del país, Bombai, i el tancament de col·legis i oficines. Durant la temporada del monsó, que va de juny a setembre, l'Índia sol afrontar incidents com ensorraments d'edificis i murs per la força de les pluges i el seu impacte en els fonaments de construccions febles.