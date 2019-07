El candidat del PP per a presidir la Comunitat Autònoma de Múrcia, Fernando López Miras, no va asolir la majoria absoluta per a ser investit president regional en primera votació, obtenint només 21 vots a favor i 23 en contra. Els vots en contra de Vox, PSOE i del Grup Mixt, representat per dos diputats de Podem, van tombar la seva investidura com a president.