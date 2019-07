Uns 40 morts en un atemptat en un centre de migrants libi

Almenys 44 persones van morir i 130 més van resultar ferides en el bombardeig registrat durant la nit del dimarts d'un centre de detenció de migrants en la capital de Líbia, Trípoli, segons el primer balanç oficial ofert per la Missió de l'ONU al país. Segons va denunciar l'ONU, aquesta és la segona vegada que el centre de detenció de Tajura, que alberga 600 migrants i refugiats, és atacat des que a principis d'abril les forces que lidera el general Jalifa Haftar llancessin una ofensiva per a prendre Trípoli, on té la seva seu el Govern reconegut internacionalment. L'enviat de l'ONU per a Líbia, Ghasán Salamé, va condemnar el bombardeig i va advertir que equival a «un crim de guerra» ja que s'ha cobrat les vides de «persones innocents». En aquest sentit, va cridar a imposar sancions contra els qui han dut a terme aquest atac contrari al Dret Internacional Humanitari.

De moment es desconeix qui està darrere de l'atac, si bé les forces del mariscal de camp Jalifa Haftar, lleials a les autoritats assentades en l'est de Líbia, van anunciar el dilluns que iniciarien una campanya de bombardejos contra Trípoli. De fet, el govern d'unitat de Líbia, reconegut internacionalment, va acusar a Haftar d'estar darrere del bombardeig d'ahir.

L'anunci sobre la campanya de bombardejos va arribar menys d'una setmana després que les forces del Govern d'unitat es fessin amb el control de la localitat de Gharian, situada al sud de Trípoli i considerada una de les bases d'avançada de les forces de Haftar.



Reunió a l'ONU

L'ofensiva de Haftar contra la capital de Líbia, iniciada a principi d'abril, s'ha saldat fins ara amb més de 650 morts, segons dades de Nacions Unides, que ha alertat que aquesta xifra podria disparar-se si els combats avancen cap al centre de la ciutat. El Consell de Seguretat de l'ONU tenia previst reunir-se d'urgència ahir per analitzar la situació de Líbia.

Des de les agències de l'ONU s'ha vingut defensant que Líbia no és un país segur per als migrants i reclamant que aquells que són interceptats en aigües del Mediterrani no siguin retornats al seu territori.

El màxim responsable de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi va dir ahir que «els països amb influència han de cooperar per posar fi al conflicte, en lloc d'incendiar-lo», en referència als països que donen suport a les parts enfrontades.