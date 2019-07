Iglesias revisarà la seva posició si el Congrés no vota un govern de coalició

El líder de Podem, Pablo Iglesias, es va comprometre a revisar la seva posició si el Congrés, tal com pronostica el PSOE, rebutja la investidura de Pedro Sánchez amb un acord de govern de coalició. En un article a La Vanguardia, Iglesias assegura que vol evitar que la investidura es converteixi en una «escenificació fallida».

I respecte a la qüestió de Catalunya, que el PSOE també va situar com a argument per no formar un govern de coalició, Iglesias deixa clar que «assumeix que el seu pes electoral no permet que les seves propostes com a espai polític siguin línies vermelles». Podem, a diferència del PSOE, defensa un referèndum pactat a Catalunya.



«Progressista i plural»

«Si es verifica la hipòtesi del PSOE i la investidura no surt endavant després de presentar un acord integral de govern de coalició, nosaltres ens comprometem a revisar la nostra posició», va manifestar Iglesias. En canvi, si la investidura prospera, es compliria, segons Iglesias, el desig declarat tant per part del PSOE com de Podem de formar un govern de coalició «progressista i plural» que superi l'actual situació de bloqueig. Una proposta que, segons explica el secretari general de Podem, li ha traslladat al president del govern espanyol en funcions. Avisa que «l'amenaça» de repetició d'eleccions d'alguna membres del PSOE suposa una «falta de respecte als ciutadans» i alerta que donaria a la dreta l'oportunitat de recuperar el poder. Però no dubte que la investidura tindrà èxit al juliol, al ple ja fixat per al 22 i 23 de juliol.