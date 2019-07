Investiguen l'aparició d'ossos humans a la zona de la fossa de les nenes d'Alcàsser

La Guàrdia Civil està investigant la troballa d'uns ossos humans, de petita grandària, que una parella assegura haver trobat el passat 24 de juny per la zona de la fossa on van ser descoberts els cossos de les tres nenes d'Alcàsser, Míriam, Toñi i Desirée, segrestades, violades i assassinades el novembre de 1992.

La parella, resident a la comarca de la Safor, va decidir acostar-se fins a la zona on van ser trobats els cossos de les tres adolescents, arran el documental de Netflix, que repassa la història i el tractament en els mitjans de comunicació del cas, segons van confirmar fonts de l'institut armat.

Una vegada a la zona, en el paratge conegut com a la Romana, en la localitat valenciana de Tous, van trobar uns ossos que van lliurar a la Guàrdia Civil d'Oliva. Les restes van ser portades a la Policia Judicial de la Comandància i al Laboratori de l'Institut de Medicina Legal de València.

En principi, es va pensar que podien pertànyer a algun animal. No obstant això, finalment s'ha determinat que es tracta de restes humanes, per la qual cosa s'han remès al laboratori de Madrid per a determinar la seva antiguitat i tractar de comprovar a través de l'ADN a qui pertanyen i si poguessin ser d'alguna de les nenes.