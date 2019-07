L'Audiència manté a presó la mare i la seva parella pel cas de la nena Sara

L'Audiència Provincial de Valladolid ha acordat mitjançant dues actuacions la pròrroga de la situació de presó provisional comunicada i sense fiança de Davinia M.G. i de Roberto H.H, condemnats pel crim de la nena Sara (filla de la primera), fins a la meitat de la pena imposada en la sentència.

En la resolució dictada per l'Audiència s'ha tingut en compte que no s'han modificat les circumstàncies que en el seu moment van motivar l'acordar la presó provisional dels acusats.

A més de no haver variat aquestes circumstàncies, l'Audiència ha entès que aquestes s'han agreujat amb l'existència d'una sentència condemnatòria per assassinat, entre altres delictes, amb imposició de penes tan importants com presó permanent revisable respecte a ell i 25 anys de presó respecte a ella, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

La resolució s'ha dictat hores després de la vista celebrada en la Secció Segona de l'Audiència per revisar la mesura de presó provisional que es manté sobre tots dos després que fossin condemnats a 28 anys de presó en el cas de Davinia i presó permanent revisable en el de Roberto. En una sentència que encara no és ferma, per la mort el 3 d'agost de 2017 de Sara -filla de la primera-, de quatre anys, després d'una brutal pallissa abans de ser violada. A aquesta sessió va acudir Roberto H.H. acompanyat de l'advocat, mentre que Davinia M.G. va comparèixer per videoconferència.