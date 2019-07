Més de 50 països demanen al Consell de Drets Humans canvis a Veneçuela

Un comunicat conjunt de 52 països, representats pel Perú, va demanar ahir davant el Consell de Drets Humans de Nacions Unides canvis polítics a Veneçuela perquè aquest país «recuperi un total gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals». «Només s'aconseguirà a través d'una solució política pacífica, que inclogui la celebració d'eleccions presidencials lliures i justes sota la constitució i la llei internacional», va subratllar el comunicat, llegit per l'ambaixadora peruana davant la seu europea de l'ONU a Ginebra, Silvia Elena Alfaro Espinosa. La diplomàtica va assenyalar que el mig centenar de països signataris «estan preocupats per les greus violacions i abusos als drets humans a Veneçuela», que segons el comunicat va poder comprovar l'alta comissionada de l'ONU per als Drets Humans, Michelle Bachelet, en la seva visita al país.