Multa de fins a 900.000 euros si Open Arms rescata migrants

El Govern espanyol va advertir al vaixell humanitari Open Arms que si reprèn els rescats de migrants al Mediterrani, pot ser sancionat amb multes de fins a 901.000 euros. Ho va comunicar Benito Núñez Quintanilla, director general de la Marina Mercant, el passat 27 de juny a través d'una carta dirigida al capità del citat vaixell de rescat.

Concretament, el text avisava d'un possible retorn del vaixell a ports espanyols «per fer efectiva» la seva paralització, en cas que aquest realitzi operacions de cerca i salvament sense disposar d'autorització.

En la missiva, la Marina avisava a l'Open Arms que els incompliments «constituiran infraccions contra la seguretat marítima o del trànsit», que poden sancionar-se amb multes de fins a 901.000 euros.



La capitana Carola rep amenaces

En la mateixa situació precària es troba l'organització no governamental Sea Watch. L'entitat va haver de traslladar aquest dimecres a la capitana Carola Rackete a un lloc secret per haver rebut amenaces.

Els fets es produeixen després que una jutgessa d'instrucció italiana va ordenar que Rackete fos alliberada del règim d'arrest domiciliari, al qual havia estat sotmesa des del dissabte, quan va atracar amb la nau Sea-Watch 3 en el port de Lampedusa sense autorització de les autoritats italianes.

Rackete podria afrontar fins a deu anys de presó per possibles càrrecs de posar en perill les vides de quatre policies per haver col·lidit contra el seu patruller quan s'aproximava a port per a desembarcar els 40 migrants en Lampedusa.

El viceprimer ministre italià, Matteo Salvini, va assegurar que està «disgustat» per la decisió judicial. El seu partit, la Lliga, va aprovar al juny lleis per a tancar els ports italians als vaixells de rescat, sota amenaça de multa.