El nou president del Parlament Europeu alerta dels riscos dels nacionalismes

El socialista italià David-Maria Sassoli serà el nou president del Parlament Europeu durant els pròxims dos anys i mig. Ho van decidir aquest dimecres 345 diputats de l'Eurocambra durant la segona votació de la sessió plenària celebrada a Estrasburg (França). Concretament, Sassoli va aconseguir el càrrec després d'obtenir per poc la majoria absoluta, que en segona volta està fixada en 332 dels 662 vots vàlids emesos. El polític i periodista ha superat el candidat dels Conservadors i Reformistes, el txec Jan Zahradil, que ha quedat en segona posició en obtenir 160 vots. Com també, la coopresidenta dels Verds Europeus, l'alamana Ska Keller, amb 119 vots i la candidata de Unides Podem, l'espanyola Sira Rego, que ha sumat 43 vots.

Sassoli, en el seu discurs, en to solemne, va advertir sobre els riscos del nacionalisme i va recordar que «la UE no és un incident de la història». Sassoli va posar molt d'èmfasi en la garantia dels drets fonamentals i les llibertats dels ciutadans, en la necessitat de respectar el medi ambient i a continuar promovent les dones.

El flamant president de l'Eurocambra va recordar que el seu pare va combatre, amb 20 anys, en la II Guerra Mundial i que la seva mare va ser una refugiada. «El nacionalisme ha enverinat la nostra història», va subratllar, i va instar a estar alerta perquè els mateixos errors del passat no es repeteixin. «El nacionalisme produeix virus que poden generar conflictes destructius», va afegir.

Sassoli va tenir paraules per als eurodiputats britànics. Va dir que respectava la seva posició sobre el Brexit i la decisió sobirana del poble britànic, si bé va admetre que «és dolorós» pensar que Londres pot allunyar-se de París, Roma, Berlín o Madrid. També va fer una referència a la sang vessada pels soldats britànics a les platges de Normandia per a alliberar a Europa del nazisme.

El discurs de Sassoli va tenir un to d'esquerres quan va abordar assumptes com la immigració i la gestió de l'economia. També va recalcar qur la dignitat de la persona és sagrada, que «ningú pot tapar la boca als opositors» ni ningú pot ser condemnat per les seves conviccions polítiques o religioses. Va constatar els avanços en els drets de les dones, encara que va demanar que s'arribi més enllà.

El relleu del conservador Antonio Tajani va néixer a Florència fa 63 anys. Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Florència, és un apassionat de la música clàssica i de l'escriptura. D'aquesta afició en va sorgir el que seria la seva professió durant més 30 anys, el periodisme.

De jove, l'italià va començar a escriure a petites publicacions i agències de notícies. Sempre atent de l'actualitat política, va fer el salt a la televisió pública RAI l'any 1992. A la petita pantalla va exercir com a enviat especial i més endavant, concretament l'any 2006, va passar a ser el subdirector i presentador del telenotícies. David Sassoli ja era una de les cares més conegudes a Itàlia.



Un pas cap al Partit Demòcrata

El salt a la política el va fer l'any 2009, formant part de la llista d'un jove Partit Demòcrata Europeu a les eleccions a l'Eurocambra. D'aquests comicis Sassoli en va sortir escollit i va entrar a representar al partit al Parlament, integrat dins el Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates.

D'ideologia socialdemòcrata i europeista, es va presentar a les eleccions a l'alcaldia de Roma l'any 2012, sense resultats. El 2014 va ser reelegit eurodiputat pel Partit Demòcrata Europeu i va ser nomenat vicepresident.