El PSOE es dispara al baròmetre de juny amb prop del 40% de vots

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de juny situa el PSOE gairebé en i treu 23,7 punts al segon, que passa a ser Ciutadans per sobre del PP, i mentre baixa Unides Podem.

L'enquesta es basa en 2.974 entrevistes personals realitzades en 296 municipis de 49 províncies entre els dies 1 i 11 de juny, en plena ressaca per les eleccions europees, municipals i autonòmiques i mentre es negociaven els ajuntaments i se celebraven les rondes de consultes per a la investidura.

En la seva explicació de l'enquesta, centre públic que dirigeix el socialista José Félix Tezanos al·lega que aquest baròmetre està condicionat per la proximitat de les eleccions del 26 de maig i, per tant, és propi d'«una situació atípica en termes de clima social». «Les seves dades s'han de valorar més aviat com un reflex de l'any passat (conseqüència de les eleccions), que com a plausible mesurament d'eventuals comportaments futurs».

Davant la pregunta als enquestats pel seu vot en cas que demà mateix se celebressin eleccions, tot just un 9,7% anuncia que es va abstenir, quan la participació a l'abril es va quedar en el 75%. També hi ha un 7,6% que no ho sap i un 4,9% que prefereix no contestar.

El CIS atorga en concret al PSOE una intenció directa de vot del 39,5%, fet que suposa tres punts més que el mes anterior i deu punts per sobre de la seva resultat electoral en els comicis del 28 d'abril. La segona posició és per a Ciutadans, amb un suport ja anunciat del 15,8%, un percentatge similar al que va aconseguir en a les generals i només mig punt per sota de la dada de l'enquesta de maig.

El PP torna a ser superat per Ciutadans a l'enquesta del CIS, amb una intenció directa de vot del 13,7% i, tot i que millora la seva dada de maig (11,4%), queda per sota del 16,7% que va marcar en les últimes eleccions a les que sí que va quedar pro davant del partit taronja.

La major caiguda la registra Unides Podem, que en els dies de l'enquesta passava moments de contestació interna pel resultat de les locals i les crítiques de l'exportaveu al Senat, Ramon Espinar. La coalició s'anota un 12,7% en el baròmetre, 2,6 punts menys que el mes anterior i 1,6 punts per sota de la seva resultat a les generals. Mentre que En Comú es manté en un 2,5%, la baixada la protagonitza principalment l'aliança de Podem i IU a la resta del país (10,2 al juny enfront dels 12,3 de maig).